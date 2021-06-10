تدريبات جانبية لـ«جنش وعبد الشافي» في الزمالك على هامش مواجهة دجلة الودية

/635396/تدريبات-جانبية-لـجنش-وعبد-الشافي-في-الزمالك-على-هامش-مواجهة-دجلة-الودية

حرص أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استغلال أحد ملاعب الخماسي في ملعب دريم، لتنفيذ بعض التدريبات الخاصة بالحراس، عللى هامش المباراة الودية للفريق أمام وادي دجلة، ويستعرض دوت الخليجآخر الأحداث الحية في عالم كرة القدم على الصعيد المحلي والعالمي.

أدى الثنائي محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد قنديل حارس مرمى فريق 99، التدريبات تحت قيادة أوليفيرا التي شهدت الاعتماد على التسديدات السريعة لزيادة سرعة رد فعل الحراس، على هامش التدريبات التأهلية للمباراة في وقتها.

محمد عبد الشافي يؤدي تدريبات منفرده

خاض محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش مباراة الفريق الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر، فى محاولة إستعداد الفريق لمباراة أسوان بالدوري.

ويؤدي عبد الشافي تدريبات تأهيلية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، على أحد الملاعب المجاورة للملعب الرئيسي للمباراة .

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري، في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.