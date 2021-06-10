/635397/الشوط-الأول-وادي-دجلة-يتقدم-علي-الزمالك-بهدفين-وديا

إنتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام فريق وادي دجلة، والتي إقيمة علي احد ملاعب 6 اكتوبر بدلاً من ملعب الترسانة.

ويرصد دوت الخليج نتيجة الشوط الأول:

وجاء اللقاء بتقدم فريق وادي دجلة بهدفين دون رد علي فريق الزمالك، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليا على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.

تدريبات جانبية من جنش وعبد الشافي على هامش لقاء دجلة ودي

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي و ياسين مرعي في خط الدفاع و طارق حامد و محمد أشرف “روقا” و إسلام جابر و حسام أشرف ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط و أسامة فيصل في خط الهجوم.

وافتتح محمد رضا لاعب وسط وادي دجلة أهداف الشوط الأول في الدقيقة 9 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف أحمد عاطف هدف وادي دجلة الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة على يمين مرمى الزمالك.

واتفق الجهازان الفنيان لفريقي الزمالك ووادي دجلة على طلب فترة توقف بعد مرور 30 دقيقة من المباراة، حرص خلالها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وإبداء ملاحظاته على أداء وأخطاء اللاعبين من أجل العودة في النتيجة من جديد.

وحاول الزمالك تكثيف هجماته والاعتماد على سلاح التسديدات من خارج وداخل منطقة الجزاء للوصول لمرمى الفريق الدجلاوي لكن دون جدوى.

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة الودية، المقرر لها بعد قليل، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد عواد في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي و ياسين مرعي في خط الدفاع

طارق حامد و محمد أشرف “روقا” و إسلام جابر و حسام أشرف ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط

أسامة فيصل في خط الهجوم.

وشرح المدير الفني للزمالك لجهازه المعاون برنامج التدريب من أجل تنفيذه وتطبيقه في المران اليوم. وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس الأربعاء، تواجد الثنائي مالك أسامة نبيه وعموري حازم إمام.