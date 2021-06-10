شيكابالا يؤازر لاعبي الزمالك في ودية وادي دجلة «صور»

ويغيب “شيكابالا” عن اللقاء بسبب الإصابة، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي في النادي لكنه حرص على الحضور لمساندة زملائه.

الشوط الأول: وادي دجلة يتقدم علي الزمالك بهدفين وديا

ويرصيد دوت الخليج لقطات من اللقاء:

وحرص “شيكابالا” على مصافحة نجوم الزمالك السابقين محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة ومحمد عبد الواحد مدرب الأخير.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي و ياسين مرعي في خط الدفاع و طارق حامد و محمد أشرف “روقا” و إسلام جابر و حسام أشرف ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط و أسامة فيصل في خط الهجوم.

وافتتح محمد رضا لاعب وسط وادي دجلة أهداف الشوط الأول في الدقيقة 9 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف أحمد عاطف هدف وادي دجلة الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة على يمين مرمى الزمالك.

واتفق الجهازان الفنيان لفريقي الزمالك ووادي دجلة على طلب فترة توقف بعد مرور 30 دقيقة من المباراة، حرص خلالها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وإبداء ملاحظاته على أداء وأخطاء اللاعبين من أجل العودة في النتيجة من جديد.

دى الثنائي محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد قنديل حارس مرمى فريق 99، التدريبات تحت قيادة أوليفيرا التي شهدت الاعتماد على التسديدات السريعة لزيادة سرعة رد فعل الحراس، على هامش التدريبات التأهلية للمباراة في وقتها.

محمد عبد الشافي يؤدي تدريبات منفرده

خاض محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش مباراة الفريق الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر، فى محاولة إستعداد الفريق لمباراة أسوان بالدوري.

ويؤدي عبد الشافي تدريبات تأهيلية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، على أحد الملاعب المجاورة للملعب الرئيسي للمباراة .

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري، في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.