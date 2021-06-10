/635401/أخبار-سارة-لجمهور-الأهلي-قبل-لقاء-الترجي-ببطولة-أفريقيا

واصل محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، وخاض اللاعب مرانا بدنيا اليوم في الجيم، ثم استكمل تدريباته بالجري حول الملعب قبل انطلاق مران الفريق الجماعي.

ويستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة مساء اليوم الخميس، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٦ أيام، ويستعرض دوت الخليج آخر الأحداث الشيقة والهامة في القلعة الحمراء مقدمة لحظة بلحظة.

وخاض محمد مجدي الشهير بأفشة صانع ألعاب النادي الأهلي تدريبات تأهلية، لتقترب عودته مع الفريق، بعد الراحة السلبية للفريق لمدة 6 أيام، وخاض أفشة اليوم الخميس تدريبات تأهلية بصالة الجيمانزيوم، وبعدها إنتقا إلى مرحلة الجري لتقترب عودته في صفوف الفريق.

نتيجة مباراة الأهلي ومصر للتأمين

خاض الاهلي قبل الراحة السلبية مباراة ودية مع فريق مصر للتأمين يوم الخميس الماضي على ملعب التتش بالجزيرة، انتهت بالتعادل بين الفريقين 2/2، وذلك في إطار التحضير لمباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وشارك في المباراة العديد من العناصر الشابة، كما اطمأن موسيماني المدير الفني للفريق، على العديد من اللاعبين العائدين من الإصابة في تجربة قوية ومفيدة، لتجهيز أوراقه الفنية قبل مواجهتي الترجي التونسي.