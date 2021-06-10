رشا كليب تحصل على دعم مالي بقيمة 75.000 جنيه لمراكز شباب أبو حمص بالبحيرة

/635403/رشا-كليب-تحصل-على-دعم-مالي-بقيمة-75000-جنيه-لمراكز-شباب-أبو-حمص-بالبحيرة

حصلت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقة بشأن صرف دعم مادي قيمته ٥٠٠٠ جنيه لكل مركز شباب من المراكز التالية بنطاق مركز أبوحمص: مركز شباب بطورس مركز شباب سحالي مركز شباب أبوكبارية مركز شباب العشرة مركز شباب كوم القناطر مركز شباب الجرادات مركز شباب القروي مركز شباب دمسنا مركز شباب الصالحية مركز شباب بركة غطاس

مركزشباب جواد حسني، مركز شباب بلقطر الشرقية مركز شباب السلام

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حصول النائبة رشا كليب على دعممالي لعدد من مراكز الشباب

وتجدر الاشارة إلى أن مصر وجميع دول العالم تعرضوا فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من في اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا المستجد ،حيث طالت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية .