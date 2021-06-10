/635405/سحر-البزار-تطالب-وزارة-الخارجية-باعتماد-مستند-التطعيم-بأمريكا-و-أوروبا
تقدمت النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، بطلب لوزارة الخارجيه من خلال لجنة العلاقات الخارجية لاعتماد المستند بدون ختم، وذلك لأن امريكا و اوروبا لا يتعاملون بفكرة الختم .
دوت الخليج ينشر طلب النائبة سحر البزار بشأن إعتماد مستند التطعيم بأمريكا و أوروبا
اعتماد مستند التطعيم
وتابعت النائبة سحر البزار:"عندنا اكتر من ٣ مليون مصري في امريكا واوروبا، بعض المواطنين تواصلوا معايا بخصوص ختم مستند التطعيم كشرط من شروط دخول مصر”.
واكملت رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، :” جاء رد الخارجيه بعد التنسيق مع وزاره الصحه ان ليس هناك تعلميات او قرارت رسميه بختم المستند ولكن علي المصريين بالخارج اتباع قرار مجلس الوزارء رقم ١٦٨٤ لسنه ٢٠٢٠ البند ٢ الذي ينص علي PCR قبل الوصول ب ٧٢ ساعة”.
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