تردد أون تايم سبورت

تنقل قناة أون تايم سبورت وان مباراة المنتخب الأوليمبي، مع غريمة القاري جنوب أفريقيا اليوم في الثامنة مساء، في لقاء ودي يجمع بين الفريقين، استعداد لبطولة أوليمبياد طوكيو 2021، ويدخل المنتخب الوطني ممثل القارة السمراء وبطلها.

وسيتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وبالتحديد قناة أون تايم سبورت 1، ويستعرض دوت الخليج تردد القناة الناقلة للمباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت ومن خلال تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS 1، الناقلة للمباراة لضبط الإشارة على القمر الصناعي نايل سات، التردد: 10853 الاستقطاب: أفقي.

مجموعة المنتخب في البطولة

ويقع المنتخب الوطني الأوليمبي، في بطولة أوليمبياد طوكيو 2021، في مجموعة الموت حيث تضم المجموعة على منتخب الأرجنتين، ومنخب إسبانيا، ومنتخب إستراليا، في المجموعة الثالثة من البطولة.

وتقوم قناة أون تايم سبورت بنقل جميع مباريات الدوري المصري على شاشتها مباشرة وحصرياً على البث الفضائي والأرضي، وكذلك مباريات كأس مصر، ومجموعة من البطولات الرياضية في رياضات متنوعة.

وتقدم قناة اون تايم سبورت على مدار الساعة مجموعة من الاستوديوهات التحليلية مع باقة من كبار نجوم التحليل الرياضي، والبرامج الحصرية التي تبث عبر شاشتها من خلال on time sport 1 و on time sport 2.

مصطفي محمد مع المنتخب الأوليمبي

أبدى مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأولمبى وجالاتا سراى التركى، سعادته بالتواجد فى معسكر المنتخب استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، لافتا إلى أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، ويسعون لبذل قصارى جهدهم لتحقيق إنجاز جديد فى الأولمبياد.

قائمة المنتخب الأولومبي في البطولة

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.