لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة ترحب بنتائج النسخة الثانية من منتدى أسوان

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة اجتماعاً افتراضيا، أمس الأربعاء، تم خلاله عرض استخلاصات النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، التى عقدت خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس 2021، ونتائج منتدى ستوكهولم للسلام والتنمية، الذى عقد من 4 إلى 7 مايو 2021.





ترأس الاجتماع السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة بناء السلام، بمشاركة سفراء الدول الأعضاء باللجنة وكبار مسئولى سكرتارية الأمم المتحدة، حيث أكد مندوب مصر الدائم حرص الرئاسة المصرية للجنة على إثراء مداولات اللجنة من خلال مناقشة نتائج المنتديات المعنية بالسلم والأمن والتنمية.

من جانبه، تناول السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والمدير التنفيذى لمنتدى أسوان، النسخة الثانية من المنتدى، مشيراً إلى أنها ركزت على سبل تجاوز جائحة كورونا ودعم قدرات الدول الأفريقية على الصمود والتعامل مع المخاطر الجديدة.

كما استعرض مدير مركز القاهرة استخلاصات النسخة الثانية خاصة تلك التى تتعلق بدعم جهود الوقاية من النزاعات بدلاً من إدارتها وتعزيز الحوكمة من خلال بناء المؤسسات الوطنية القوية، وزيادة التمويل المستدام لأنشطة بناء السلام، ودعم مشاركة المرأة والشباب فى هذه الأنشطة، وتناول أيضاً خطوات تفعيل تلك الاستخلاصات على أرض الواقع من خلال أنشطة يتم تنفيذها مع مختلف شركاء المنتدى.

وأشاد سفراء الدول الأعضاء فى اللجنة بمنتدى أسوان كمنصة رفيعة المستوى، تعكس دور مصر الرائد فى مجال بناء السلام وتعمل على تعزيز التعاون الأفريقى والدولى، وأكدوا على مساهمة استخلاصات النسخة الثانية فى دعم عمل لجنة بناء السلام وأولوياتها، معربين عن تطلعهم لمتابعة تنفيذ هذه الاستخلاصات لإلقاء الضوء على الدروس المستفادة والتجارب الناجحة.