صور.. الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث فرص التعاون مع وفد مجرى

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفداً من وزارة الخارجية والتجارة المجرية، يضم مدير الإدارة الإفريقية ونائب مدير إدارة التعاون الدولى فضلاً عن السفير المجرى فى القاهرة والملحق التجارى بالسفارة المجرية.





وتناول اللقاء فرص التعاون الثلاثى بين البلدين فى إفريقيا، فى إطار الجهود المشتركة لدعم احتياجات عدد من دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063. كما تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة التنموية لكل طرف، وتبادل الآراء حول مقترحات البرامج والمشروعات المشتركة التى يمكن تنفيذها من خلال بناء القدرات وإيفاد الخبراء وتوفير المساعدات، واتفق الطرفان فى هذا الصدد على إيلاء أهمية خاصة للتعاون المشترك فى مجال الصحة، ودراسة إعداد مذكرة تفاهم للتعاون الثلاثى فى إفريقيا. وتأتى زيارة الوفد المجرى فى إطار علاقات الصداقة التى تربط بين مصر والمجر، وتنفيذاً لنتائج المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الخارجية والتجارة المجرى Peter Szijjarto فى فبراير الماضى، فيما يتعلق بدفع التعاون التنموى بين البلدين لدعم الدول الإفريقية جنوب الصحراء على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك فى إطار سعى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى التوسع فى إقامة علاقات شراكة وتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.

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