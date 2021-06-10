انخفاض درجات الحرارة غدًا.. ونشاط للرياح بالقاهرة الكبرى 

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدا الجمعة، انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد، ان هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى26، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26، وعلى جنوب الصعيد44 للعظمى والصغرى 28.

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