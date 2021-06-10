وزير السياحة يصطحب طلاب المدارس في جولة بالفسطاط  

بثت قناة مدرستى التعليمية التابعة لوزارة التعليم والتعليم الفني فيلمًا قصيرًا عبر موقعها على منصة التواصل الاجتماعي يوتيوب عن الجولة التي قام بها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع مجموعة من طلاب المدارس ذو المراحل التعليمية المختلفة، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وتم تنظيم هذه الجولة لتعريف الأطفال بهذا الإنجاز الحضارى العظيم وتاريخ اجدادهم وحضارة بلدهم العريقة.

وتضمنت الجولة زيارة إلى قاعة العرض المركزي للمتحف وقاعة المومياوات الملكية، حيث قام الوزير بتعريف الطلاب بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة به وتاريخ الملوك الذين تم نقل المومياوات الخاصة بهم في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي الحضارة المصرية بالفسطاط، متحدثًا عن جمال وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد العناني إلى أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتشجيع طلاب المدارس والجامعات على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بما يساهم في زيادة المعرفة والتوعية السياحية والأثرية بين الطلاب.

ويصل عدد متابعي هذه القناة من طلاب المدارس وأسرهم إلى نحو ٢٠ مليون مشاهد ومتابع.

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