الصحة: 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك قيد التحليل بهيئة الدواء 

قالت وزارة الصحة والسكان إن الـــ 500 ألف جرعة التي تم استقبالها مؤخرا من لقاح سينوفاك الصينى تخضع حاليا للتحاليل والفحص من جانب معامل هيئة الدواء المصرية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاحات "سينوفاك" فى مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصرى فى شهر أبريل الماضى، لافتة إلى أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بعدة مراحل بداية من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام فى معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.

وذكرت أن لقاح "سينوفاك" أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التى أجريت على اللقاح فى 7 دول مختلفة شملت (البرازيل- شيلى - تركيا- إندونيسيا- الصين -هونج كونج- الفلبين)، موضحة أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفاك" سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا (3 أسابيع) من تلقى الجرعة الأولى.

ويذكر أن وزارة الصحة والسكان خصصت أكثر من 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى لقاحات فيروس كورونا المستجد، وناشد الوزارة المواطنين التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.