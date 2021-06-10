تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا

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تنطلق مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، في لقاء ودي بين الفريقين، إستعداد لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وتبث المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت .

ويدخل المنتخب الأوليمبي لقاء اليوم، امام جنوب افريقيا، تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب، في محاولة تحقيق الفوز، والظهور في المباراة بشكل قوي ومتناسق بين لاعبي المنتخب الوطني، ويستعرض دوت الخليج أحداث المباراة، وجميع أحداث اللقاء.

تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر

القناة ON TIME SPORTS 1

التردد 10853

معدل الترميز 27500

الاستقطاب افقي

القمر الصناعي نايل سات

ومن المقرر أن يتولى الحكم الدولي محمد عادل تحكيم مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب افريقيا الودية، المقرر انطلاقها اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر .

مجموعة المنتخب في البطولة

ويقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة ببطولة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إلى جوار الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا، وهي المجموعة التي وصفها الجميع بـ«مجموعة الموت» كونها تضم بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية بجانب المنتخب الاسترالي الذي يقدم عروضا مميزة في الفترة الأخيرة .

ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة مرة أخرى مع منتخب جنوب إفريقيا، على يكون موعد المباراة الثانية لهما يوم 13 يونيو على أرضية استاد القاهرة الدولي.

قائمة المنتخب الأولمبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

ودخل المنتخب الأوليمبي الأربعاء معسكره التدريبي المفتوح، لخوض مواجهتي جنوب إفريقيا وديًا، حيث كان المعسكر المفتوح أيام 2 و3 و4 يونيو الجاري، على أن يدخل «فراعنة الأوليمبي» بعدها معسكرًا مغلقاً اليوم السبت، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد طوكيو 2020».