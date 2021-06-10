المحكمة الرياضية تلزم النجم الساحلي بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي

/635407/المحكمة-الرياضية-تلزم-النجم-الساحلي-بدفع-مليون-و400-الف-دولار-للاهلي

رفضةالمحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي والإيفواري كوليبالي لاعب الأهلي السابق، وأيدت المحكمة القرار الصادر من الأتحاد الدولي لكرة القدم بالإزام نادي النجم بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي مضافاً إليها غرامات التأخير.

وأجرى الفريق مسحة طبية عصر اليوم، قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

فيما تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

تدريبات جانبية لـ«جنش وعبد الشافي» في الزمالك على هامش مواجهة دجلة الودية

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 19 المقبل.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .

اخر مواجهات الأهلي

الجدير بالذكر أن خاض الشياطين الحمر مباراة وديه أمام فريق مصر للتأمين والتي انتهت بنتيجة 2/2