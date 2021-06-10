/635408/السجن-4-أشهر-عقوبة-صفع-الرئيس-الفرنسي-ماكرون

قالت فضائية العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الشخص المدان بصفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم الحكم عليه بالسجن أربع أشهر.

دوت الخليج ينشر تفاصيل حكم الشخص المدان بصفع رئيس فرنسا صفع الرئيس الفرنسي الجدير بالزكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد تعرض الايام الماضية لمحاولة الاعتداء من مواطن أثناء جولة داخلية قام بها فى منطقة لادروم الفرنسية. وقام موقع التواصل الاجتماعى تويتر بتسجيل فيديو يظهر لحظة تعرض ماكرون للصفع على وجهه، وإلقاء عناصر الأمن القبض على المنفذ فور وقوع الحادث. فيما علق ماكرون على هذا الحادث قائلا إن حادثة صفعه فردية ويقف خلفها أفراد متطرفون يمينيون.

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