دجلة يتفوق على الزمالك ودياً قبل لقاء أسوان بالدوري

/635409/دجلة-يتفوق-على-الزمالك-وديا-قبل-لقاء-أسوان-بالدوري

انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح دجلة، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، في فترة التوقف الدوري المصري الممتاز، وإستعداد فريق القلعة البيضاء لمباراة أسوان في الدوري في السابع عشر من يونيو الجاري، ويستعرض دوت الخليج أهم أحداث المباراة.

أحرز مروان حمدي لاعب الزمالك، الهدف الأول للفريق في مرمى وادي دجلة بالمباراة الودية التي تقام على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.

وجاء الهدف في الدقيقة 21 بعد تلقيه عرضية من ركلة ركنية لعبها أحمد سيد “زيزو”، وارتقى لها مروان حمدي وحولها برأسية في شباك محمد عبد المنصف.

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة الودية، المقرر لها بعد قليل، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

أهداف وادي دجلة في المباراة

وافتتح محمد رضا لاعب وسط وادي دجلة أهداف الشوط الأول في الدقيقة 9 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف أحمد عاطف هدف وادي دجلة الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة على يمين مرمى الزمالك.

واتفق الجهازان الفنيان لفريقي الزمالك ووادي دجلة على طلب فترة توقف بعد مرور 30 دقيقة من المباراة، حرص خلالها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وإبداء ملاحظاته على أداء وأخطاء اللاعبين من أجل العودة في النتيجة من جديد.

وحاول الزمالك تكثيف هجماته والاعتماد على سلاح التسديدات من خارج وداخل منطقة الجزاء للوصول لمرمى الفريق الدجلاوي لكن دون جدوى، بسبب التكثف الدفاعي لفريق وادي دجلة في محاولة الحفاظ علي نتيجة المباراة.

يستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد عواد في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي و ياسين مرعي في خط الدفاع

طارق حامد و محمد أشرف “روقا” و إسلام جابر و حسام أشرف ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط

أسامة فيصل في خط الهجوم.