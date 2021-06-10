/635410/سيد-عبد-الحفيظ-يعلن-موعد-انضمام-بدر-بانون-لمعسكر-الأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد انضمام بد بانون مدافع الفريق خلال الساعات القادمة استعداداً لمباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

و قال سيد عبد الحفيظ:”إن المغربي بدر بانون مدافع الفريق، ينتظم في تدريبات الفريق خلال 48 ساعة.

ويوجد بانون في معسكر منتخب بلاده للمحليين، حيث تواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، معه، للاطمئنان عليه والاتفاق على موعد عودته إلى القاهرة.

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ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأدى اللاعبون في بداية المران فقرات بدنية بالكرة وتدريبات جري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج البدني المحدد للفريق خلال الفترة الحالية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي المقبلة.

وأجرى الفريق مسحة طبية عصر اليوم، قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

فيما تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 19 المقبل.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .

اخر مواجهات الأهلي

الجدير بالذكر أن خاض الشياطين الحمر مباراة وديه أمام فريق مصر للتأمين والتي انتهت بنتيجة 2/2