/635412/بلغت-من-العمر-90-عام-خمسيني-يقتحم-منزل-عجوز-ويغتصبها

أقدم رجل يبلغ من العمر 50 عاما، اليوم، على اغتصاب امرأة مسنة تبلغ من العمر 90 عاما، مستغلًا بذلك ضعفها وعيشها بمفردها.

ويرصد موقع دوت الخليج تفاصيل الجريمة البشعة في التقرير التالي:

ووقعت الجريمة داخل قرية ريفية تسمى الونايسة بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم حين طرق المجرم باب العجوز، واعتدى عليها مستغلًا إصابتها بمرض الزهايمر.

الاعتداء على السيدة العجوز

وتلقي مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين إخطار من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز اطسا، يفيد بوقوع حادثة اقتحام رجل يدعى" م ص. ع" إلى منزل سيدة مسنة وقام بتعنيفها ثم الاعتداء عليها جنسيا مما تسبب لها في أضرار جسدية وفى حالة من الخوف والهلع مع العلم أنها تعاني من مرض الزهايمر.

وانتقلت قوة من مباحث قسم المركز برئاسة الرائد أحمد الشريف رئيس مباحث قسم شرطة مركز اطسا لمكان الواقعة، القبض على الجاني الذي فر هاربا قبل وصول الشرطة وقبل الفتك به من أهالي القرية.

وجار تحرير محضر بالواقعة وللعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وقررت النيابة تحويل السيدة على الطب الشرعي والبحث عن المتهم والقبض عليه لتقديمه للمحاكمة.