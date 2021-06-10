/635414/مدرب-الزمالك-لقاء-دجلة-منح-الاعبين-حساسية-المباريات

قرر الجهاز الفني للفريق بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاكتفاء بودية وادي دجلة التي أقيمت اليوم خلال فترة التوقف الحالية.

وأوضح أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن الجهاز الفني فضل خوض مباراة واحدة لتجهيز اللاعبين و منحهم حساسية المباريات قبل لقاء أسوان المقبل.

وانتهت مباراة الزمالك أمام فريق وادي دجلة بنتيجة 2/0 لصالح دجلة، بينما احرز الهدف الوحيد للفارس الأبيض مروان حمدي.

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تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي و ياسين مرعي في خط الدفاع و طارق حامد و محمد أشرف “روقا” و إسلام جابر و حسام أشرف ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط و أسامة فيصل في خط الهجوم.

وافتتح محمد رضا لاعب وسط وادي دجلة أهداف الشوط الأول في الدقيقة 9 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف أحمد عاطف هدف وادي دجلة الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة على يمين مرمى الزمالك.

واتفق الجهازان الفنيان لفريقي الزمالك ووادي دجلة على طلب فترة توقف بعد مرور 30 دقيقة من المباراة، حرص خلالها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وإبداء ملاحظاته على أداء وأخطاء اللاعبين من أجل العودة في النتيجة من جديد.

دى الثنائي محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد قنديل حارس مرمى فريق 99، التدريبات تحت قيادة أوليفيرا التي شهدت الاعتماد على التسديدات السريعة لزيادة سرعة رد فعل الحراس، على هامش التدريبات التأهلية للمباراة في وقتها.

محمد عبد الشافي يؤدي تدريبات منفرده

خاض محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش مباراة الفريق الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر، فى محاولة إستعداد الفريق لمباراة أسوان بالدوري.

ويؤدي عبد الشافي تدريبات تأهيلية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، على أحد الملاعب المجاورة للملعب الرئيسي للمباراة .

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري، في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.