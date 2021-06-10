/635415/بالأسماء-6-ناشئين-من-الزمالك-في-منتخب-اليد
تلقى نادي الزمالك، اخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة اليد، بشأن 6 لاعبين من فريق الناشئين مواليد 2006، لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للناشئين المقرر إقامتها في المغرب، ويستعرض دوت الخليج أسماء ناشئ الفريق مع المنتخب.
وضمت قائمة اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب كل من، أيمن أمير عبدالعزيز، وعبد الرحمن علي علي، ومحمد سيد عبدالعال، وعلي نوفل أحمد، ومحمد هيثم عبد العظيم، وعمر خضر إسماعيل.
ويخضع لاعبو المنتخب لفحص طبي يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا، بأحد فنادق القاهرة، ومن الجدير بالذكر يعرف نادي الزمالك بمهرة ناشيئة وخطورتهم على المرمي، وتكثف لاعبيه في المنتخب.
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