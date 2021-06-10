بقيمة 1.2 مليار دولار.. تركيا تعلن اكتشاف 20 طنا من الذهب

/635416/بقيمة-12-مليار-دولار-تركيا-تعلن-اكتشاف-20-طنا-من-الذهب

قام وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك، بالإعلان عن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 1.2 مليار دولار، إضافة إلى احتياطيات من الفضة بقيمة 2.8 مليون دولار في ولاية أغري شرقي البلاد.

يرصد دوت الخليج تفاصيل الاكتشاف الجديد في التقرير التالي:

اكتشاف جديد

ووفقا وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي فإن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 20 طنا ما يعادل نحو 705 آلاف أونصة من المعدن النفيس، فيما تقدر احتياطيات الفضة بحوالي 3.5 أطنان من الفضة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي في مراسم افتتاح منجم للذهب اليوم الخميس: "اكتشفنا في منجم كوزا ألتين بالقرب من قرية مولاكارا (في شرق تركيا في محافظة أغري) 20 طنا من الذهب، و3.5 طن من الفضة".

ارتفاع مستوى الاستثمار في تعدين الذهب

وأشار إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية ارتفع مستوى الاستثمار في تعدين الذهب في البلاد بنسبة 25%، وفي العام 2020 تم استخراج 42 طنا من الذهب في تركيا من 18 منجما.