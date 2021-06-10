مدبولى يلتقى المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الخميس، المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ.



جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الخميس، المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ. وبحث رئيس الوزراء خلال الاجتماع، سبل تطوير القطاع السياحى، وإزالة العقبات لانتعاش الحركة الوافدة.

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