تشكيل المنتخب الأوليمبي في ودية جنوب إفريقيا: مصطفى وصبحي يقودان الهجوم

أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، تشكيل الفريق الذى سيخوض به المباراة الودية أمام جنوب افريقيا المحدد لها في الثامنة مساء اليوم، بإستاد السويس، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لأولمبياد طوكيو 2021.

ويضم التشكيل كل من محمد صبحى فى حراسة المرمى، وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى وأكرم توفيق ورمضان صبحى وابراهيم عادل ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبى لتحقيق أقصى استفادة من المباراة الودية اليوم أمام منتخب جنوب افريقيا الذى تأهل للأولمبياد أيضا، وشهدت تدريبات الفراعنة الأخيرة بالسويس تركيزا كبيرا من جانب اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني قبل اعلان القائمة النهائية للأولمبياد يوم 30 يونيو الجارى.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى أولمبياد طوكيو، بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.