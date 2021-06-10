/635413/النواب-يناقش-توصيل-الغاز-الطبيعي-لجميع-محافظات-الجمهورية-الثلاثاء-المقبل

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، خلال الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، طلبات إحاطة وسؤال موجه إلى المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و المهندس طلارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

طلبات الاحاطة

وجاءت القائمة كالتالي:

1- طلبات إحاطة عن خطة توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، مقدمة من:

العضو مجدي الأمير العضو طه الناظر العضو سامح السايح العضو أحمد الشناوي العضو أيمن معاذ العضو مجدي عاشور العضو وحيد فوده العضو عامر الشوربجي العضو ولاء عبد الفتاح العضو شادية خضير العضو رياض عبد الستار العضو لطفي شحاتة العضو محمد نجيب خالد نور الدين العضو خالد عبد العظيم عبد المولى العضو حسن سيد خليل العضو مجدي ملك العضو فايزة صالح العضو كريم السادات العضو محمد عزت عرفات العضو منى عبد الله العضو علاء قريطم العضو عبد الباقي تركيا العضو ولاء التمامي العضو طارق الطويل

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2- طلبا إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم، مقدمان من: العضو محمد عبد الله زين الدين العضو جمال الشورى

3- طلبات إحاطة مقدمة من: العضو وجيه أباظة، عن بيع وتوصيل الغاز الطبيعي بالأسعار التجارية للمساجد والكنائس بالمخالفة لصحيح القانون. العضو علاء جعفر، عن تضرر العاملين بشركة بتروجيت من نظام اليومية. العضو عبد الناصر عطية، عن خطة الوزارة لتنشيط عمليات البحث عن الثروات المعدنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

العضو هشام الحصري، عن قرار إحلال السيارات التي تعمل في نقل المنتجات البترولية إلى محطات خدمة وتموين السيارات رغم جودتها. العضو نانسي نعيم، عن ضرورة دعم البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز في محافظة سوهاج لتأمين احتياجات منطقة جنوب الوادي من البوتاجاز. العضو عبد الوهاب خليل، عن خلو معظم المناصب بالوزارة من القيادات الفنية. العضو محمد أحمد الجبلاوي، عن عدم وجود نتائج ملموسة لمشروع إعادة هيكلة قطاع البترول. العضو محمود قاسم، عن تصدير المنتجات البترولية وبيعها بالأمر المباشربالمخالفة للقانون. 4- سؤال مقدم من العضو محمود عصام موسى، عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل الوزارة لمنع تكرار الحرائق التي حدثت لبعض شركات البترول.