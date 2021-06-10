/635418/قرار-حاسم-من-كارتيرون-بعد-هزيمة-الزمالك-من-دجلة-وديا
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاكتفاء بودية وادي دجلة التي أقيمت اليوم خلال فترة التوقف الدوري المحلي، ويستعرض دوت الخليج أخر أحداث الساحة الرياضية على المستوي المحلي والعالمي.
وأوضح أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن الجهاز الفني فضل خوض مباراة واحدة لتجهيز اللاعبين و منحهم حساسية المباريات قبل لقاء أسوان المقبل.
أنتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، في فترة التوقف الدوري المصري الممتاز، وبعد عودة فريق القلعة البيضاء من الراحة السلبية في الأسبوع الماضي.
موعد مباراة الزمالك وأسوان بالدوري
ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري، في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل فريق الزمالك المباراة في محاولة الفوز والمواصلة في صدارة الدوري.
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