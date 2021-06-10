/635419/طبيب-الأهلي-يكشف-موقف-طاهر-من-مواجهة-الترجي

كشف أحمد أبو عبلة طبيب بالنادي الأهلي، موقف طاهر من المشاركة في المواجهات بشكل طبيعي، وموعد شفاءه.

دوت الخليج يرصيد موقف طاهر من المشاركة أمام الترجي التونسي:

قال ابو عبلة:” إنه تواصل مع طاهر محمد طاهر للاطمئنان عليه وعلى تنفيذ برنامجه التأهيلي مع معسكر المنتخب الأوليمبي”.

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وتابع قائلاً:” أن اللاعب أدى برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية، وهناك استجابة كبيرة للتخلص من الام الكاحل تدريجيا.

وأختتم قائلاً:” تحسن حالة طاهر التدريجية يشير إلى شفائه قبل السفر إلى تونس، استعداداً لمواجهة فريق الترجي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٦ أيام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.

كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قاد اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة مع بداية المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية بالكرة وتدريبات جري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج البدني المحدد للفريق خلال الفترة الحالية.

وعقد موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والجهاز المعاون، قبل انطلاق المران. وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي والمرحلة المقبلة، التي تشهد العديد من الارتباطات المهمة على الصعيدين القاري والمحلي.

فيما تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 19 المقبل.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .

اخر مواجهات الأهلي

الجدير بالذكر أن خاض الشياطين الحمر مباراة وديه أمام فريق مصر للتأمين والتي انتهت بنتيجة 2/2