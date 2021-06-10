راحة 24 ساعة للزمالك بأوامر كارتيرون

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعبي الفريق راحة سلبية غدا الجمعة من التدريبات بعد خوض ودية وادي دجلة، ويستعرض دوت الخليج أخر الأحداث والتطورات في عالم الرياضة العالمية والمحلية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته بعد غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساء، على ستاد عبداللطيف أبورجيلة، بعد خوض الفريق اليوم الخميس مباراة ودية أمام فريق وادي دجلة في فترة التوقف الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وأسوان

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم السابع عشر من يونيو الجاري، في لقاء الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل الزملك اللقاء في محاولة الفوز وإقتناص ثلاث نقاط ثمينة ومواصلة الصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.