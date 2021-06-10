تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمباراته ضد جنوب إفريقيا ودياً

/635422/تشكيل-منتخب-مصر-الأولمبي-لمباراته-ضد-جنوب-إفريقيا-وديا

يدخل منتخب مصر الأولمبي مباراته الوديه اليوم أمام نظيرة الجنوب إفريقي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، استعداداً لاولمبييات طوكيو.

ويرصيد دوت الخليج تشكيل منتخب مصر الأولمبي:

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن تشكيل الفريق لمواجهة جنوب إفريقيا التي تقام ضمن مرحلة الإعداد للمشاركة في دوري الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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تشكيل منتخب مصر الأولمبي

ويشهد تشكيل الفريق مشاركة مصطفى محمد أساسياً في قيادة الهجوم وبجواره أحمد ياسر ريان. كما يتواجد قائد الفريق رمضان صبحي في خط الوسط.

وجاء التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبد السلام-محمد عبد المنعم-أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل الهجوم:

أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخب، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.