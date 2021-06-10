دوت الخليج ينشر تقرير البرلمان الكامل عن موازنة العام المالي الجديد«مستند»

/635425/تحيا-مصر-ينشر-تقرير-البرلمان-الكامل-عن-موازنة-العام-المالي-الجديدمستند

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

موقع دوت الخليج ينشر التقرير الكامل للموازنة، كما يواصل المجلس خلال جلسته العامة الإثنين، مناقشة تقرير الموازنة، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021. مجلس النواب وموازنة العام المالي الجديد كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، طلبات إحاطة وسؤال موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و المهندس وزير البترول والثروة المعدنية.

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