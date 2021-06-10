أحمد الطاهرى: ثورة 30 يونيو فاصل تاريخى ولحظة انتقال من الكابوس إلى الحلم

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، فى أولى حلقات برنامجه الجديد "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، اليوم، إن ثورة 30 يونيو "فاصل زمنى تاريخى"، ولحظة انتقال من الكابوس إلى الحلم.





وخلال تقديمه للبرنامج أشار الطاهرى إلى المفهوم المصرى لحقوق الإنسان، موضحا أن حياة كريمة من أنبل المبادرات التى تحقق هذا المفهوم. وتحدث الطاهرى عن تفاصيل برنامجه الجديد، مشيرا إلى أنه مخصص لملفات ثورة 30 يونيو ومهمته الإجابة على الأسئلة وليس طرحها فقط، قائلا: "ثورة 30 يونيو مش مجرد حدث عابر، ده فاصل زمنى وتاريخى وسياسى، يعنى حركة التاريخ غيرت مسارها، واللى يتأمل ثورة يونيو يعرف إنها انتقال حلم". وأجرى الطاهرى خلال الحلقة حوارا مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث عرض البرنامج إنفوجراف عن أبرز المناصب التى تقلدها خلال تاريخه الدبلوماسى.

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