«يورو 2020»: منتخب ألمانيا يستعد لمنافسات أوروبا بـ«العجلة»

/635423/يورو-2020-منتخب-ألمانيا-يستعد-لمنافسات-أوروبا-بـالعجلة

وصل المنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الخميس تدريبات المنتخب، تحت قيادة الألماني هانز فليك المدير الفني للمنتخب الوطني، وجاء ظهور لاعبي المنتخب إلي ملعب التدريبات، في ظهورهم بركوب الدراجة الهوائية، في محاولة إستعداد الفريق للقاء منتخب فرنسا في الثلاثاء المقبل، في بطولة اليورو 2020، في المجموعة الخامسة من البطولة، ويستعرض دوت الخليج بالصور لحظة وصول لاعبي المنتخب تدريباتهم.

يدخل المنتخب الألماني المباراة في محاولة تحقيق الفوز في اول مباراة له في بطولة اليورو 2020، أمام المنتخب الفرنسي، في الثلاثاء القادم الموافق الخامس عشر من يونيو الجاري، في الساعة التاسعة مساء، ويشهد على اللقاء ملعب أليانز أرينا. لاعبي المنتخب الألماني يصلون تدريبات المنتخب اليوم الخميس بدراجات هوائية. لحظة وصول كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ ولاعب المنتخب الوطني الألماني تدريبات المنتخب. توماس مولر لاعب فريق بايرن ميونخ ولاعب منتخب ألمانيا لحظة وصولة لتدريبات المنتخب اليوم الخميس. مانويل نوير حارس مرمي بايرن ميونخ وحارس مرمي منتخب ألمانيا لحظة وصولة لتدريبات المنتخب. لحظة وصول روديجر مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، وسانى مهاجم فريق بايرن ميونخ تدريبات المنتخب الألماني. قائمة منتخب ألمانيا في يورو 2020 حراسة المرمى: مانويل نوير – بيرند لينو – كيفين تراب. خط الدفاع: أنطونيو روديجير – مارسيل هالستينبيرج – ماتياس جينتر – نيكولاس زوليه – لوكاس كلورسترمان – روبين جوسينس – إيمري تشان – روبين كوش – كريستيان جينتر. خط الوسط: جوشوا كيميتش – توني كروس – سيرجي جنابري – جوناث هوفمان – جمال موسيالا – فلوريان نيوهاوس – ليون جورتزيكا – ليروي سانيه – إلكاي جوندوجان. خط الهجوم: كاي هافيرز – كيفين فولاند – تينو فيرنر – توماس مولر.

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