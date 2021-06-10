/635426/مصطفي-محمد-يسجل-الهدف-الأول-للمنتخب-الأولمبي-فيديو

تقدم المنتخب المصري الأوليمبي في نتيجة المباراة في الدقيقة الثامنة عشر من بداية المباراة، عن طريق الدولي مصطفي محمد لاعب فريق الزمالك، المعار لفريق جالاتا سراي التركي، ليتقدم للمنتخب الوطني في نتيجة المباراة، ويستعرض دوت الخليج هدف مصطفي في المباراة.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثمانية عشر من عمر المباراة، عن طريق مصطفي محمد، من خلال انطلاقة سريعة من أحمد فتوح على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى محمد برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

هدف مصر الاولمبي مصطفي محمد ضد جنوب أفريقيا الاناكوندا pic.twitter.com/K1zXP5isco — مونتاج كروى HD (@HD39280315) June 10, 2021

دخل المنتخب الأوليمبي مباراة اليوم بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني بتشكيل قوي في بداية المباراة، في محاولة تحقيق الفوز والوصول في نهاية المباراة لحالة من التجانس أمام منتخب جنوب إفريقيا في الللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين.

تشكيل المنتخب في المباراة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبد السلام-محمد عبد المنعم-أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل الهجوم:

أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.

قائمة المنتخب الأولومبي في أولمبياد طوكيو

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.