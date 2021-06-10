دار الإفتاء: السبت أول أيام شهر ذى القعدة

جدة - نرمين السيد - وقال مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام -فى بيان اليوم- إن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ ذى القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الخميس، الموافق التاسعِ والعشرين من شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين أربعين هجريًّا، الموافق العاشر من شهر يونيو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وأضاف: "قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذى القعدة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد خالف ذلك الحساب الفلكى أيضًا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الحادى عشر من شهر يونيو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين أربعين هجريًّا، وأن بعد غد السبت الموافق الثانى عشر من شهر يونيو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذى القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين أربعين هجريًّا وأول أيام الأشهر الحرم الثلاثة المتتالية".

وتابع: بهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وأن يكشف الغمة والبلاء عن العباد والبلاد، وهو القادر على ذلك وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.