صور .. وزير التعليم العالى يبحث سبل تعزيز التعاون مع جامعة نوفا البرتغالية

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، جامعة نوفا دى لشبونة البرتغالية "Nova de Lisbona "UNL، وكان فى استقبال كل من رئيس الجامعة João Saagua، ونائبه، وعمداء كليات إدارة الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا، وإدارة المعلومات.





جاء ذلك على هامش زيارته للبرتغال للمشاركة فى فعاليات منتدى الفضاء الأوروبى الإفريقى رفيع المستوى لرصد الأرض، والذى يعقد خلال الفترة من 10 - 11 يونيو الجارى بالعاصمة البرتغالية لشبونة. وخلال فعاليات الزيارة استمع الوزير لعرض تفصيلى حول نشأة الجامعة، والتخصصات العلمية التى تحتويها، والمناهج الدراسية التى تقدمها، فضلًا عن التعرف على البرامج الدراسية المتخصصة سواء فى مجالات الدراسات العليا أو التعليم التنفيذى، حيث ناقش الوزير مع الجانب البرتغالى سبل تعزيز التعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى بين كل من جامعة نوفا والجامعات المصرية حديثة النشأة كجامعة العلمين الأهلية. وفى إطار توجه الدولة المصرية لبناء كوادر علمية قادرة على تعزيز بيئة البحث العلمى، طالب الوزير الجامعة البرتغالية بإمكانية تقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين فى مرحلة الدراسات العليا، كما قام الدكتور خالد عبدالغفار بتفقد منشآت كلية إدارة الأعمال بالجامعة، وقاعاتها الدراسية وما تحتويه من معدات، وأجهزة تساهم فى تقديم خدمة تعليمية متطورة. وفى ختام الزيارة استعرض ممثلو الجامعة البرتغالية مشروع إنشاء فرع للجامعة فى مصر، حضر فعاليات الزيارة من السفارة المصرية بالبرتغال السفير عادل الألفى السفير المصرى بالبرتغال، وخالد هاشم سكرتير أول السفارة، وأحمد شاش سكرتير ثان بالسفارة.

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