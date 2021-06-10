أبو الغيط: المشير طنطاوى رفض تدخل الناتو فى ليبيا عام 2011

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استضافته فى أولى حلقات البرنامج الجديد "60 دقيقة"، مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، على فضائية إكسترا نيوز.

وأوضح أبو الغيط: "يجب أن نعترف أنه كان هناك خطأ جسيم فى الحسابات وقتها فى 2011، وأنا كتبت فى كتاب شهادتى إنه طرح موضوع الإحالة إلى الأمم المتحدة".

وتابع الأمين العامة للجامعة العربية: "القيادة السياسية اللى كانت مسؤولة عن الإدارة فى مصر وقتها وهو المشير طنطاوى دعمنى فى هذا الموقف، لأنه تنبه إن فيه خطورة شديدة، وبعد كده حصل اللى حصل وأحيلت القضية بعدها خاصة بعد تشجيع مجلس الأمن للتدخل الأجنبى العسكرى على الأرض الليبية".

وأكد: "وقع خطأ جسيم، ودفع الشعب الليبى ثمن كبير لمدة 10 سنوات، وأهدرت موارد كثيرة، والجامعة العربية أيضا بدأ الحديث من وقتها على إزاحتها وتصفيتها، فالجامعة العربية ده شىء إذا فقدناه كعرب لن نستطيع إقامة البديل له".