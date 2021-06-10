دار الإفتاء: السبت غرة شهر ذو القعدة لعام 1442 هجريا

أعلنت دار الإفتاء أنها استطلعت هلال شهر ذو القعدة لعام 1442 هجريا، بعد غروب شمس اليوم الخميس، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الدار أن اللجان الشرعية التابعة لها لم تتمكن من رؤية الهلال، وعليه يكون غدًا الجمعة هو المتمم لشهر شوال، ويكون بعد غد السبت هو غرة شهر ذو القعدة لعام 1442 هجريًا

وأكدت دار الإفتاء في وقت سابق ، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، وأن ذلك يتم يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربي.

وكانت الحسابات الفلكية كشفت أن هلال شهر ذو القعدة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 53 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 29 من شوال 1442 هجريا الموافق 10 يونيو (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة جاكرتا بإندونيسيا ويغرب الهلال الجديد فيها قبل غروب شمس بـ5 دقائق، كما يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ3 دقائق في كوالالمبور بماليزيا.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما في محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9 - 12 دقيقة).

ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (5 - 17 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1442 هجريا فلكيا يوم الجمعة 11 يونيو 2021.