رضا البلتاجى يكتب: الأحمر رئيسًا للزمالك

أحمد الأحمر نجم نجوم أفريقيا وايقونة كرة اليد فى مصر، أفضل ختام لك قيادة منتخبنا فى أولمبياد طوكيو، ورغم يقينى انك مشروع مدير فنى متميز إلا اننى اراك رئيس نادى محترم، عشرون عام بطولات محلية وقارية لم تثر يوما مشكلة مع زميل أو خصم او حكم او مدرب او جمهور فأحبك طوب الأرض، هيئ نفسك فأنت الأجدر.

أنا ربكم الأعلى

على مسئولية ميدو نجم الزمالك، أن قيمة عقود لاعبي الزمالك ٣٣٦ مليون هذا العام فقط، فى حين أن مثيلتها فى النادى الأهلى محتكر الدورى وبطل أفريقيا وصاحب الأربعة فروع ٢٢٠ مليون فقط، وأن الزمالك عليه مخالفات وغرامات مستحقة لبعض اللاعبين، نتيجة إهمال وتراخى مجالس الإدارة المتعاقبة، قد تتجاوز 280 مليون جنيه، وهيدفعها ٱجلا أو عاجلا، ورغم أن الزمالك له تاريخ قديم وقاعدة جماهيرية عريقة داخليا وخارجيا وموارد مالية عظيمة حال استثمارها صح، إلا أن المؤشرات تقول أنه رايح فى داهية، عارفين ليه؟ السبب هو حكم الفرد الواحد واستئثاره بكل الأمور داخل الكيان سواء كانت مادية أو رياضية أو فنية.. الأهلى له عيوب وعنده مشاكل، لكنه يدار بنظام مؤسسى ينجح بأى مجلس منتخب، أما الزمالك العظيم فواضح أنه يسير على درب القذافى وصدام حسين، والبشير.. أنا ربكم الأعلى.

جواهرجى الكلمة

اليوم ذكرى ميلاد الشاعر الغنائى العظيم، مرسى جميل عزيز، شاعر وكاتب أغانى مصرى متميز قدير، اتولد فى 9 يونيه 1921 فى مدينه الزقازيق فى محافظة الشرقية، وتوفى فى 9 فبراير 1980، عن عمر 58 سنة.

كتب أكثر من 1000 أغنيه، وقصيدة لعشرات المطربين والمطربات ولقٌب بفارس الأغنيه العربية، رائد الأغنيه الحديثة، صاحب المدرسة الرومانسية فى الأغنية، مهندس الأغنيه العربية، شاعر الألف أغنية الناجحة، جواهرجى الكلمة، موسيقار الكلمات، رسام الكلمات، أبو الواقعية فى الأغنية، عملاق الأغنية الشعبية، وغيرها، نجح مع كل المطربين ما عدا أم كلثوم ( من وجهة نظرى )، وقد كتب لها ثلاث أغنيات هى سيرة الحب والف ليلة وليلة، وفات الميعاد، ولحنها جميعا بليغ حمدى، كيمياء الست لا تتوافق إلا مع مدرسة رامى وكلية السنباطى وجامعة القصبجى، رحمة الله على الجميع.

عبقرية مناهل ثابت

تأخرت بالنطق في طفولتها، ثم اكتشف الأطباء إنها من ذوى اضطراب طيف التوحد.. تتمتع بذكاء خارق أهّلها لرئاسة جمعية العباقرة العالمية، التي تضم أكثر من 62 ألف عبقري حول العالم، إنها اليمنية د. مناهل ثابت أول امرأة تدخل موسوعة «غينيس» بقدراتها العقلية في الخرائط الذهنية، والتي أكدت أن رحلتها كانت شاقة بسبب مئات من اختبارات الذكاء العلمية العالمية، خرجت من بلد يعانى الجهل والفقر والحروب الطائفية وبلغت عبقرية عنان السماء وصارت حديث العالم كله، لدينا آلاف الأطفال فى مصر يعانون نفس المأساة وللاسف معظمهم لا يجد الرعاية الكافية لدمجهم وسط المجتمع، بل أن بعض الأسر تعتبر هذه الحالة عارا حل على البيت! أرى تدخل الدولة بقوة حماية للطفل والأسرة والمجتمع.