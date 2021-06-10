/635430/ننشر-موعد-اعلان-نتائج-امتحانات-الشهادة-الإعدادية-بالقاهرة-و-المحافظات
انتهت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2020/2021، حيث خاض الامتحانات ما يصل إلي 1.4 مليون طالب وطالبة.
امتحانات الإعدادية 2021
شهد ظهر اليوم انتهاء الامتحانات في محافظات الجيزة والاسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ والاسماعيلية، بينما انتهت الامتحانات في القاهرة والقليوبية وأغلب محافظات الجمهورية يوم الأثنين الماضي، وسط اجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من تداعيات جائحة فيروس كورونا المعروف باسم " كوفيد-19".
أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ، أن نتائج الامتحانات سوف تعلن قبل يوم 20 يونيو من الشهر الجاري، وفق انتهاء كنترولات الإعدادية من عمليات التصحيح والتقدير الدرجات ، ثم أعداد النتيجة و اعتمادها من المحافظ المسئول في كل محاافظة.
إعدادية القاهرة
كشف مصدر في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم تصحيح أوراق الإجابة أول بأول بالكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية ، تمهيداً لإعلان النتيجة خلال الاسبوع القادم مشيرا أن النتيجة سوف تعلن من قبل وكيل وزارة التربية و التعليم بالقاهرة محمد عطيه عقب اعتمادها من محافظ القاهرة رسميا ، وتحديد 10 الاوائل علي مستوي المحافظة.
جدير بالذكر، أن امتحانتا الشهادة الإعدادية إجريت على مستوى كل محافظة بلجان مراقبة ومؤمنة بالتعاون مع المحافظين، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين القائمين على أعمال الملاحظة والتقدير.
وشهدت اللجان تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلًا من 20 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان.
كما تم تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية، والتنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء أدوات الحماية الشخصية، وتشغيل بوابات التعقيم، واستخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة، وفى حال ظهور أي أعراض على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ليؤدي الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر موعد اعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة و المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.