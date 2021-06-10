/635430/ننشر-موعد-اعلان-نتائج-امتحانات-الشهادة-الإعدادية-بالقاهرة-و-المحافظات

انتهت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2020/2021، حيث خاض الامتحانات ما يصل إلي 1.4 مليون طالب وطالبة.

امتحانات الإعدادية 2021

شهد ظهر اليوم انتهاء الامتحانات في محافظات الجيزة والاسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ والاسماعيلية، بينما انتهت الامتحانات في القاهرة والقليوبية وأغلب محافظات الجمهورية يوم الأثنين الماضي، وسط اجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من تداعيات جائحة فيروس كورونا المعروف باسم " كوفيد-19".

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ، أن نتائج الامتحانات سوف تعلن قبل يوم 20 يونيو من الشهر الجاري، وفق انتهاء كنترولات الإعدادية من عمليات التصحيح والتقدير الدرجات ، ثم أعداد النتيجة و اعتمادها من المحافظ المسئول في كل محاافظة.

إعدادية القاهرة

كشف مصدر في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم تصحيح أوراق الإجابة أول بأول بالكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية ، تمهيداً لإعلان النتيجة خلال الاسبوع القادم مشيرا أن النتيجة سوف تعلن من قبل وكيل وزارة التربية و التعليم بالقاهرة محمد عطيه عقب اعتمادها من محافظ القاهرة رسميا ، وتحديد 10 الاوائل علي مستوي المحافظة.

جدير بالذكر، أن امتحانتا الشهادة الإعدادية إجريت على مستوى كل محافظة بلجان مراقبة ومؤمنة بالتعاون مع المحافظين، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين القائمين على أعمال الملاحظة والتقدير.

وشهدت اللجان تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلًا من 20 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان.

كما تم تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية، والتنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء أدوات الحماية الشخصية، وتشغيل بوابات التعقيم، واستخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة، وفى حال ظهور أي أعراض على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ليؤدي الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.