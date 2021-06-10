/635424/محمد-الجمال-يتقدم-بطلب-إحاطه-بشأن-عدم-تعيين-عدد-من-المعلمين-بالفيوم

تقدم المهندس محمد ثابت الجمال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن عدد 353 معلم بمحافطة الفيوم تم التعاقد معهم على بند 10/3 مكافأة تدريس في تاريخ 26 سبتمبر 2011، ثم تم التعاقد معهم على بند 3/2 أجور في موسمين بتاريخ 1 يوليو 2012، وهم على رأس العمل حتى تاريخه ولم يتم تعينهم على درجات دائمة برغم إرسال كافة المستندات المطلوبة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهر فبراير 2019 مع العلم أنه تم تعيين زملائهم في محافظات أخرى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب محمد الجمال بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم

وأوضح النائب محمد الجمال، عضو مجلس النواب، أن هؤلاء المعلمين منهم من حصل على مؤهل عالي، ومنهم من حصل على دبلومة عامة في التربية قبل عام 2016، متسائلا عن موقفهم من التسوية ؟.

هذاو يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

كما يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، خلال الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، طلبات إحاطة وسؤال موجه إلى المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و المهندس طلارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الجمهورية.