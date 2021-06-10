/635427/الشوط-الأول-تقدم-المنتخب-الأولمبي-على-جنوب-أفريقيا-فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر الأولمبي، وجنوب أفريقيا، بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ودي يجمع بين الفريقين قبل إنطلاق أولمبياد طوكيو 2021، والذي يشارك بها المنتخب الأولمبي الوطني ممثل القارة السمراء، ويستعرض دوت الخليج احداث الشوط الأول وأبرز الأحداث القوية في المباراة.

سجل مصطفي محمد الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثمانية عشر من عمر المباراة، من خلال انطلاقة سريعة من أحمد فتوح على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى محمد برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

لمشاهدة الهدف اضغط هنا

أهدر المنتخب الاولمبي الهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر أحداث المباراة بعد تسديدة رائعة عن طريق أحمد فتوح من داخل يمين منطقة الجزاء إرتدت من العارضة العلوية لمرمى جنوب إفريقيا.

دخل المنتخب الأوليمبي مباراة اليوم بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني بتشكيل قوي في بداية المباراة، في محاولة تحقيق الفوز والوصول في نهاية المباراة لحالة من التجانس أمام منتخب جنوب إفريقيا في الللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين.

تشكيل المنتخب في المباراة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبد السلام-محمد عبد المنعم-أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل الهجوم:

أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.

وفي وقت سابق قد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.