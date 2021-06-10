/635429/سلة-الاتحاد-في-نهائي-دوري-السوبر-على-حساب-الأهلي

حقق فريق الاتحاد السكندري للسلة الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 76-73 في المباراة الثالثة لنصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة ليتأهل لنهائي المسابقة، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

لعب الفريقين وقت إضافي بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بنتيجة 64-64، وبدء الاتحاد الوقت الإضافي بقوة ليتقدم علي الأهلي في بداية الوقت بفارق خمس نقاط، لتنتهي المباراة بنتيجة 76 مقابل 73 لفريق الاتحاد.

بدأ فريق الأهلي لكرة السلة اللقاء بقوة امام الاتحاد، علي صالة الاتحاد، ليفرق علي صاحب الأرض بفارق 16 نقطة مقابل 7 نقاط في بداية المباراة في الفترة الأولي بين الفريقين لصالح فريق الشياطين الحمر، وتقام مباريات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر للسلة على صالة برج العرب وبنظام Best Of 5 أي الفريق الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي..

الاتحاد يتفوق على الأهلي

وكرر الاتحاد انتصاره على الأهلي في نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي في المباراة التي أُقيمت على الصالة المغطاة لملعب برج العرب.تأهل الاتحاد للنهائي يجعله يواصل مشواره للحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي.

طرفي النهائي في البطولة

وكان الاتحاد قد فاز على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 71-58 وفي المباراة الثانية بنتيجة 71-65، وينتظر الاتحاد الفائز من الزمالك والجزيرة في النهائي، بينما يلعب الأهلي ضد الخاسر على المركز الثالث.