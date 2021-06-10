/635431/محمد-إسماعيل-يتقدم-بمقترح-الجمع-المنزلي-للتغلب-علي-مشكلات-القمامة-صور

شارك النائب محمد إسماعيل ضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين و لقاء وزير التنمية المحلية لمناقشة أهم الملفات التي تشغل الشارع المصري و التى شملت "مخلفات القمامة.. اشتراطات البناء الجديدة.. تمكين الشباب والمرأة.. حياة كريمة" و هى أبرز الملفات التي تضمنها لقاء التنسيقية بوزير التنمية المحلية.

تمكين الشباب بالوزارة

و أثناء كلمتة تساءل النائب محمد اسماعيل، عن تمكين الشباب بالوزارة في ظل وجود المسابقات الخاصة بالمناصب القيادية، وعن آليات متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة في المحافظات.

وتحدث النائب محمد إسماعيل عن اشتراطات البناء الجديدة، كما تقدم بمقترح "الجمع المنزلي" للتغلب علي مشكلات القمامة، وأكد أن هذه الفكرة من شأنها توفير فرص عمل وتسهيل إجراءات جمع المخلفات من خلال الشركات والجمعيات الأهلية.

وفي ختام اللقاء، دعا وزير التنمية المحلية، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحضور المجلس التنفيذي لمنظمات المدن والحكومات الإفريقية، وزيارة مركز سقارة للتدريب والاطلاع علي دور المركز في تنمية مهارات الشباب.