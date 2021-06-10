/635432/مصطفي-محمد-يسجل-الهدف-الثاني-مع-المنتخب-الأولمبي-أمام-جنوب-أفريقيا-فيديو

كرر الثنائي مصطفي محمد وأحمد أبو الفتوح، لقطة الهدف الأول في الشوط الأول، في الشوط الثاني، ليزيد فارق نتيجة المباراة بنتيجة هدفين دون رد للمنتخب الأولمبي، في اللقاء الودي الذي يجمعه مع منتخب جنوب أفريقيا، ويستعرض دوت الخليج الهدف الثاني في المباراة.

جاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر المباراة، وفي الدقيقة الثامنة من عمر أحداث الشوط الثاني، عن طريق مصطفي محمد، بعرضية من أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك لينفرد بها مصطفي خلف المدافعين ويسكنها الشباك علي يمين الحارس بمقدمة قدمة.

🎥 || كلاكيت ثاني مرة .. 🎬

⚽️ هدف مصطفى محمد وصناعة فتوح👟 ثاني الأهداف لمنتخب مصر الأولمبي🇪🇬 أمام جنوب إفريقيا🇿🇦#ZamalekOn

pic.twitter.com/O2jAe1Fo7M — ZAMALEKON (@Zamalek_On) June 10, 2021

أظهر ثنائي الزمالك في المباراة قوة وتناغم بين الثنائي مصطفي محمد مهاجم الفريق والمنتخب الأولمبي المعر في صفوف نادي جالاتا سراي التركي، وأحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، في مباراة اليوم مع المنتخب الأولمبي، ليسجلوا الهدف الأول والثاني في المباراة.

تشكيل المنتخب في المباراة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبد السلام-محمد عبد المنعم-أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل الهجوم:

أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.

وفي وقت سابق قد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.