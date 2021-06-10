البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة العذراء والملاك بأسوان

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الخميس، القمص إبراهيم عبد المسيح تكلا كاهن كنيسة السيدة العذراء، ورئيس الملائكة ميخائيل بمركز دراو، التابعة لإيبارشية أسوان، عن عمر تجاوز 68 سنة قضى منها ما يقارب 25 سنة فى خدمة الكهنوت.





ولد الأب إبراهيم يوم 27 يناير 1953، وسيم كاهنًا فى 24 نوفمبر 1996 ونال رتبة القمصية فى 29 نوفمبر 2001. قدم البابا تواضروس خالص العزاء لنيافة الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القمص إبراهيم عبد المسيح تكلا، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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