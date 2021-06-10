بدون حضور شعبى.. إيبارشية الفيوم تحتفل بعيد القديس الأنبا أبرآم

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وألقى العظة الأنبا صليب وبعد صلاة الصلح تم رسامة سبعة كهنة فى رتبة القمصية.
وعقب انتهاء الصلوات تمت إعادة جسد القديس الأنبا أبرآم إلى المزار الخاص به بعد أن كان موجودًا أمام الهيكل بالكنيسة منذ مطلع شهر يونيو الجارى.
كانت صلوات عشية العيد قد أقيمت مساء أمس وطيَّبَ خلالها، الأنبا أبرآم والأنبا صليب جسد القديس.
الجدير بالذكر أن احتفالات إيبارشية الفيوم بالعيد الـ 107 لنياحة شفيعها القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة بديره فى العزب، بدأت صباح أمس الأربعاء، بحضور نيافة الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية وعدد محدود من الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والشعب، حيث تم إخراج جسد القديس من مزاره، ووضعه أمام الهيكل حيث ظل طوال فترة الإحتفالات، وقام نيافته بتطييب جسد القديس المتنيح فى 10 يونيو عام 1914.
وأعلنت الإيبارشية فى بيان سابق لها أن صلوات العشية ستتم بدون حضور شعبى مع السماح بحضور شعبى محدود لصلوات القداسات اليومية عن طريق الحجز المسبق.
وتمت فاعليات الإحتفال فى وسط إجراءات إحترازية وتنظيمية بمشاركة المجموعات الكشفية بالإيبارشية.
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