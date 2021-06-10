أسقف شبرا الشمالية يتفقد تشطيبات كنيسة العذراء بأغاخان

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، اليوم، صلاة القداس الإلهى احتفالا بعيد صعود السيد المسيح للسماء.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، اليوم، صلاة القداس الإلهى احتفالا بعيد صعود السيد المسيح للسماء. وصلى الأنبا أنجيلوس القداس بكنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس، بشارع أغاخان، وبعد القداس تفقد نيافته استكمال أعمال التشطيبات بالكنيسة.

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