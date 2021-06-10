أبو الغيط عن لقائه السيسى للمرة الأولى: بدا لى مقداما ولديه قراءة متعمقة

جدة - نرمين السيد - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أول لقاء جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، كان يوم 2 أكتوبر 2013 مع انعقاد ندوة تثقيفية للقوات المسلحة فى مسرح الجلاء، وحينها كان وزيرا للدفاع، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة حرب أكتوبر المجيدة.





وأضاف أبو الغيط، خلال حواره لبرنامج 60 دقيقة، عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء الخميس، أن حديث الندوة دار حول الإطار الاستراتيجى العربى والأمن القومى العربى، مجيبًا عن انطباعه بعد الحديث مع الرئيس: "بدا لى مقدامًا وصاحب رؤية ومستمعًا جيدًا للغاية ومفكرًا وفاهمًا للأوضاع". وأشار أبو الغبط إلى أنه تبين عمق تجربة القراءة لدى الرئيس السيسى خلال لقاءات متتالية، متابعًا: "لديه قراءة متعمقة جدًا ليس فقط فى مصر أو مستوى الإقليم فقط، ولكن على المستوى الدولى". ولفت إلى أن تركيز العسكريين بصفة عامة ينصب على مهمتهم وإتقان العمل العسكرى، مؤكدًا أن فكر الرئيس السيسى لم يقتصر على الاستراتيجية العسكرية وإنما امتد ليشمل الاستراتيجية السياسية والدولية.

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