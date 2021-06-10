فيديو.. أبو الغيط: التأثير المصرى وجه اهتمام إدارة بايدن للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التأثير المصرى نحو القضية الفلسطينية، وجه إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالاهتمام بها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فى حرب غزة 2021 كانت أكثر توقدا عن السنوات الماضية.





واستضاف الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، فى أولى حلقات برنامجه الجديد "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأشار أبو الغيط إلى أن هناك احتياجا فلسطينيا للدولة المصرية فى 2021، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى ناضل فى ساحة المسجد الأقصى والقدس والمدن الإسرائيلية. وأكد أن إدارة بايدن اختلفت فى التعامل مع القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أغلق مقر منظمة التحرير فى واشنطن. ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن غزة 2021 بدأت بتحرك الشعب الفلسطينى على أرض القدس والضفة الغربية بل وفى مدن إسرائيل. وأشار أبو الغيط إلى أن إسرائيل أخذت درسا عن قدرة المقاومة على إلحاق الأذى بهم، وكذلك قدرة الشعب الفلسطينى على التصدى لهم، مبينا أنه للمرة الأولى منذ 70 عاما تحدث اشتباكات بين العرب واليهود داخل إسرائيل.

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