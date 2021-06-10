فيديو.. أبو الغيط: المنتدى الاستخبارى العربى توافق على مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأوضح أبو الغيط خلال حواره فى أولى حلقات البرنامج الجديد "60 دقيقة"، مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، على فضائية إكسترا نيوز: "التنسيق، وتبادل المعلومات، والتدريب، وبناء الإمكانيات، كلها عناصر الدولة الوطنية تحتاجها، والإقليم أيضا يحتاجها، فى إطار نظرة متكاملة لكيفية صد هذا الإرهاب الإقليمى اللى جاى فى إطار مشروع".

وتابع: "مثلا إقليم غرب إفريقيا على مدى الـ10 أعوام الأخيرة تعرض لهزة كبيرة للغاية، من خلال جماعات أيدولوجية تتمسح فى الإسلام السياسى منها بوكو حرام، التى ترفض تعليم المرأة، وترفض الأوضاع الاجتماعية السائدة، وتفرض نفسها على القرن الحادى والعشر برؤية نابعة من 10 قرون مضت، لذلك هذا المنتدى مفيد للغاية وأملى إنه ينجح فى مهمته".