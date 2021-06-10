فيديو.. أبو الغيط: ثورة 30 يونيو دافعت عن الدولة الوطنية المصرية

جدة - نرمين السيد - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن ثورة 30 يونيو 2013، دافعت عن الدولة الوطنية المصرية، واستعادتها وإعادة بنائها، مشيرا إلى أنه على أساسها بدأ الحديث الدائم عن الدولة الوطنية وإعادة بناء جيوشها.





وأوضح أبو الغيط خلال حواره فى أولى حلقات البرنامج الجديد "60 دقيقة"، مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، على فضائية إكسترا نيوز: "ما حدث فى مصر جعلها دولة موديل أو دولة مثال، فهناك دول على السطح تبدو إنها وطنية، لكن على مستوى الأرض نجد الكثير من الجماعات المسلحة والتوجهات بما يؤدى إلى أن الدولة الوطنية تفقد ذاتيتها، فوجود قوات مسلحة لقيادة واحدة قادرة على ردع الجميع هى الوحيدة القادرة عن جعل الشعب نسيج واحد". وتابع: "شوفنا على الأرض فى دول عربية كثيرة تنظيمات مسلحة، فرضها إضعاف الدولة الوطنية أو سقوطها، أو أضعفتها التدخلات الخارجية، أو الأيدولوجيات التى طرحت على المسرح العربى منذ 2011".

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